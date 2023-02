Cade in una zona impervia, soccorso d'urgenza con l'elicottero

Paura per una persona precipitata oggi durante un'escursione in una zona impervia sulle alture sopra Civate. L'allarme è scattato alle ore 15 di venerdì 17 febbraio, in codice rosso. I tecnici del Soccorso Alpino (Cnsas XIX Delegazione Lariana), e l'elicottero di Areu decollato da Bergamo, sono prontamente giunti sul posto attivando subito le ricerche e le operazioni di recupero della persona rimasta ferita.

Le sue condizioni sono poi apparse meno gravi rispetto all'inizio, ma comunque serie: il paziente è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Manzoni per le ulteriori cure e gli accertamenti del caso. Stando alle prime informazioni a disposizione, si tratterebbe di un escursionista di 66anni impegnato in un'arrampicata. L'uomo ha riportato un trauma cranico e dorsale.