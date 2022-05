Summit per la sicurezza nell'Olginatese, i dati dei reati commessi negli ultimi mesi

Summit sulla sicurezza e sul contrasto alla criminalità tra il nuovo Prefetto di Lecco e i sindaci del territorio Olginatese. Sergio Pomponio ha incontrato oggi i sindaci dei Comuni di Olginate, Pescate e Valgreghentino, che oltre ad analizzare i dati relativi ai reati avvenuti nella zona, hanno espresso preoccupazione per l’attesa designazione del nuovo Comandante della Stazione dei Carabinieri di Olginate, non ancora sostituito dopo il trasferimento del precedente titolare avvenuto a febbraio.

Marco Passoni (primo cittadino di Olginate), Dante De Capitani (Pescate) e Matteo Colombo (Valgreghentino) presenti all'incontro, pur riconoscendo che la vacanza nel ruolo non ha fatto registrare flessioni nell’attività del Comando - come documentano i dati statistici - hanno comunque chiesto di non abbassare la guardia sull’attività di controllo di un territorio che nel complesso, contando anche le vicine Garlate e Galbiate, conta ben 25.000 abitanti.

I numeri: in 5 comuni 21 furti in casa in 4 mesi, "doppia" rapina a Garlate

Nel corso della riunione, il prefetto Pomponio ha quindi svolto, dati alla mano, un’analisi dell’andamento della delittuosità nel territorio in questione. L’esame dei numeri riferiti al primo quadrimestre del 2022, nel confronto con lo stesso periodo del 2021, fa emergere una lieve diminuzione (pari a -7,27%) del totale dei delitti commessi che scendono da 165 a 153. Per quanto riguarda la criminalità cosiddetta predatoria, nel periodo in esame sono state commesse 2 sole rapine, entrambe riferite ad un episodio (scoperto) commesso in un'abitazione di Garlate e connesso ad un reato consumatosi in ambito familiare.

Per quanto attiene, in particolare, il fenomeno che desta maggiore allarme, quello dei furti in abitazione, i dati sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli del 2021 (sono passati da 20 a 21). L’analisi dei dati statistici assoluti dei 5 singoli territori comunali evidenzia una diminuzione del medesimo reato nei comuni di Olginate (da 3 a 2) e Valgreghentino (0 reati a fronte dei 6 del 2021); una conferma di quelli registrati in Garlate (2 episodi in entrambi i periodi); un aumento in Galbiate (da 9 a 16) e Pescate (da 0 a 2).

In 4 mesi 20 truffe e frodi informatiche, nello stesso periodo del 2021 erano state 45

Sempre da gennaio ad aprile 2022 non risultano commessi omicidi né tentati omicidi, non si registrano casi di estorsioni e di ricettazioni, dimezzano le lesioni dolose (da 2 a 1). Risultano costantemente assenti i reati per associazione a delinquere ed usura (0 nel 2021). Sono in diminuzione le truffe e frodi informatiche (da 45 a 20), sono costanti i danneggiamenti (32 episodi), sono assenti casi di danneggiamenti seguito da incendio (1 nel 2021). Sono poi assenti reati in materia di stupefacenti (2 nel 2021), i reati per sfruttamento della prostituzione e pornografia, così come quelli di pornografia minorile (0 nel 2021). Si registra un solo caso di delitti informatici (0 nel 2021).

Rassicurazioni sulla nomina del nuovo Comandante della locale Stazione dei Carabinieri

Il Comandante Provinciale dei Carabinieri, dopo aver confermato la qualità e l'impegno espressi quotidianamente dal personale della Stazione di Olginate che ha consentito in questi mesi di non deflettere minimamente dai necessari livelli di prevenzione e repressione dei reati, oltre che dagli standard abituali dei servizi di controllo del territorio, ha fatto conoscere che è in procinto di essere completata la procedura di sostituzione del Comandante della medesima Stazione, la cui nomina sarà decisa a breve.

I sindaci, dopo aver apprezzato l'iniziativa e ringraziato il Prefetto per la sensibilità dimostrata, hanno richiesto - ricevendone ampia assicurazione - ogni possibile accelerazione della procedura e che comunque rimangano elevati gli standard di attività finora espressi dai militari della Stazione di Olginate.