Cade in una zona impervia, soccorso d'urgenza con l'elicottero

Ha riportato un brutto trauma cranico a seguito di una caduta in una zona impervia ed è stato trasportato in ospedale con l'elicottero. I soccorsi di Areu sono dovuti entrare in azione nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 16 marzo, a Premana, per prestare aiuto a un 63enne caduto in zona Casera Larec.

L'allarme è scattato in codice rosso, poi le condizioni del paziente sono per fortuna apparse meno grave e l'intervento è proseguito in giallo. Il 63enne è stato comunque trasferito d'urgenza all'ospedale di Gravedona con l'elisoccorso decollato poco prima da Milano su indicazione della centrale del 118 e atterrato nel comune dell'alta Valsassina. L'uomo ha riportato un trauma cranico commotivo.