Si fa male mentre percorre una mulattiera di Premana: diciottenne finisce in ospedale

Intervento nel tardo pomeriggio lunedì 4 gennaio per i tecnici della Stazione di Valsassina e Valvarrone del Soccorso Alpino, XIX Delegazione Lariana. Un ragazzo di 18 anni, residente in zona, si trovava in località Piazzo, nel comune di Premana, quando ha perso l’equilibrio mentre percorreva una mulattiera innevata con la bicicletta ed è precipitato per alcuni metri nella scarpata sottostante. Il giovane ha riportato traumi alla schiena e alla spalla.

Trasportato in "giallo" all'ospedale

Raggiunto da una squadra di soccorritori, il ragazzo è stato immobilizzato e trasportato con la barella fino alla strada, dove era presente l’ambulanza della Croce Rossa di Premana, che lo ha portato alla piazzola di Pagnona. L’elicottero di Areu (Azienda regionale emergenza urgenza) lo ha, infine, trasportato in codice giallo presso l'ospedale "Manzoni" di Lecco. L’intervento si è concluso verso le sette di sera.