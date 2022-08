Ragazzino colto da malore al rientro da una gita, pronto intervento del Soccorso alpino

Un altro intervento di soccorso nel pomeriggio di oggi, mercoledì 17 agosto, per i tecnici della Stazione di Valsassina - Valvarrone del Soccorso alpino, XIX Delegazione Lariana. Negli ultimi 4 giorni ci sono state ben 5 attivazioni, tutte per escursionisti e frequentatori della montagna che hanno chiesto aiuto a causa di un malore.

L’ultimo nel primo pomeriggio di oggi all’Alpe Chiarino, nel comune di Premana. Un ragazzo di 15 anni si è sentito male al rientro da una gita. In zona era già presente un tecnico del Soccorso alpino della Valsassina, immediata quindi la valutazione sanitaria: il soccorritore, come di prassi, è sempre stato in contatto con la centrale della Soreu dei Laghi.

Dalla base di Como è decollato l’elisoccorso di Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza). Il ragazzo è stato raggiunto dall’équipe medica e poi trasportato in ospedale. Una squadra territoriale intanto era arrivata all’alpeggio con un mezzo fuoristrada, a supporto delle operazioni. L’intervento si è concluso verso le ore 16, con il rientro delle squadre a Premana.