Infortunio in montagna, 63enne soccorso con l'elicottero in Valsassina

Infortunio in montagna nella tarda mattinata di oggi, giovedì 6 giugno, in Valsassina. Un uomo di 63 anni è caduto in una zona impervia nel territorio comunale di Primaluna e per prestargli aiuto l'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) ha dovuto attivare l'elisoccorso decollato da Como.

In azione anche i tecnici del Soccorso alpino dalla vicina sede di Barzio. Una volta raggiunto, il paziente è stato sottoposto alle prime cure e poi trasportato all'ospedale Manzoni di Lecco in codice giallo.