Malore dopo la puntura di un calabrone, soccorso 92enne

Grande paura nella tarda mattinata di oggi, domenica 13 settembre, a Cortabbio di Primaluna. Un 92enne è infatti rimasto vittima della puntura di un calabrone e ha manifestato i classici sintomi di una reazione allergica.

Subito è scattata - con un codice rosso, di massima gravità - la chiamata al numero unico per le emergenze; dalla centrale operativa di Areu sono stati inviate l'ambulanza del Soccorso Centro Valsassina di Introbio e l'autoinfermieristica. In un primo momento è stato anche allertato l'elisoccorso, poi rientrato.

L'incidente è avvenuto in Via Fregera. L'anziano è stato soccorso in posto e poi accompagnato all'ospedale di Manzoni in codice giallo.