Esino, elicottero in azione per soccorrere un giovane punto da insetto

Paura a Esino Lario per un giovane punto da un imenottero. È accaduto nel primo pomeriggio di oggi, domenica, quando ancora non erano scoccate le 13.

Dopo avere dato l'allerta al numero unico per le emergenze (112), si è atteso l'arrivo dei soccorsi. La centrale operativa di Areu ha inviato - contrassegnando l'intervento con un codice giallo - un'autoinfermieristica e l'elicottero decollato dal Sant'Anna di Como.

Il 23enne, che ha manifestato i classici sintomi di una reazione allergica in seguito alla puntura (non è chiaro se una vespa, un calabrone o un tafano), è stato raggiunto dal personale sanitario e trattato in loco. La situazione è tornata in poco tempo alla normalità, tanto che non è stato necessario il trasporto in ospedale.