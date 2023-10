Quattro incidenti tra auto e moto in meno di due ore: soccorsi in azione

Quattro incidenti tra auto e moto, con altrettanti interventi dei soccorsi in codice giallo, lungo le strade lecchesi nella sola mattinata di oggi, sabato 14 ottobre. Il primo allarme è scattato alle ore 9.15 in corso Martiri della Liberazione a Lecco: dopo lo schianto un uomo di 32 anni è stato trasferito all'ospedale Manzoni. Insieme all'equipaggio dei soccorritori del 118, sono stati allertati anche i carabinieri e gli agenti della polizia locale.

Alle 9.50 nuovo intervento dei soccorsi in via Vecchia Santa a Valmadrera, all'altezza del civico 68. Nell'incidente tra il veicolo a due ruote e una macchina sono rimasti coinvolti un ragazzo di 19 anni e un uomo di 83: per uno dei due pazienti è stato necessario il trasferimento in pronto soccorso a Lecco, sempre in codice giallo, da parte della Croce Verde di Bosisio.

Terza allerta alla centrale del 118 alle ore 10.20 per un nuovo sinistro auto-moto, questa volta in via Fiandra a Lecco. La 62enne rimasta ferita, fortunatamente in modo non grave, è stata portata all'ospedale Manzoni in codice verde. Il quarto incidente della mattinata di sabato si è poi registrato poco prima delle 11 a Osnago, in via Milano. L'uomo di 53 anni rimasto ferito nell'impatto e prontamente soccorso è stato trasferito in ospedale in "verde". Anche in questo caso sono stati allertati i carabinieri.