Lecco, cambia il questore: D'Agostino a Udine, arriva Aragona

Cambia il posto in cima all'organigramma della Questura di Lecco. Saluta il questore Alfredo D'Agostino, che saluta corso Promessi Sposi e si trasferisce a Udine al posto di Manuela De Bernardin Stadoan, con inizio del nuovo incarico fissato per il primo agosto: al suo posto arriverà Ottavio Aragona, dal 2020 dirigente della Polstrada Veneto.

Ottavio Aragona, il nuovo questore di Lecco

Aragona, 59 anni, è alla primo nomina come questore, un fatto che sovente si è ripetuto per quanto riguarda il nostro territorio. Nato a Reggio Calabra, ha prestato servizio per tanti anni all'interno della Questura di Milano, dirigendo la Divisione Polizia Amministrativa e Sociale prima e ricoprendo il ruolo di vicario del questore poi, nel triennio compreso tra il 2017 e il 2020. Lungo il periodo anche passato in Emilia Romagna, precisamente nella Squadra Mobile di Ferrara, e nella Criminalpol della Lombardia; quindi, ecco sopraggiungere la nomina come comandante del compartimento veneto della Polstrada. Da lunedì il nuovo incarico a Lecco.



Ottavio Aragona PADOVAOGGI