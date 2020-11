Valmadrera: scomparsa Raffaella "Lina" Dell’Oro, ex collaboratrice di oratorio e Parrocchia

Nella mattinata di lunedì 2 novembre è scomparsa a Valmadrera Raffaella Dell’Oro, vedova Villa, per tutti Lina. 92 anni, persona molto conosciuta nella comunità di Valmadrera per aver collaborato per anni nelle diverse attività in oratorio e in Parrocchia negli Anni '60 e '70, rimanendo in particolare modo legata a Monsignor Luigi Stucchi, allora sacerdote in città, che anche negli ultimi anni con il gruppo di Valmadrera andava periodicamente a trovare.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Mercoledì l'ultimo saluto

Lina era anche sorella di Agostino, storico giocatore e allenatore di calcio, e lascia la nuora Marica, la sorella Sandra e il nipote Luca con la sua famiglia , oltre a numerosi parenti. I funerali si svolgeranno mercoledì alle 9.45 presso la Chiesa Parrocchiale di Valmadrera.