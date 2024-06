Si sente male dal dentista: grave 26enne

Codice rosso a Cesana Brianza. Una giovane di 26 anni è stata soccorsa con il codice di massima urgenza tra via De Gasperi e via Pascoli poco prima delle 9 di venerdì 7 giugno: la ragazza avrebbe accusato un grave malore nel parcheggio presente di fronte al dentista e al negozio di abbigliamento, rendendo necessaria l'immediata chiamata al Nue 112; la centrale operativa di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza ha mobilitato la Croce Verde di Bosisio e un'automedica, giunte sul posto a sirene spiegate.

I sanitari hanno stabilizzate le condizioni della giovane e l'hanno preparata per il trasporto in ospedale: caricata sull'ambulanza, la 26enne è stata ricoverata in codice rosso presso il nosocomio Manzoni di Lecco.

Ferito un uomo di 68 anni

Non è finita, perché poco prima delle 9.30 è giunta una seconda allerta in centrale: un uomo di 68 sarebbe caduto e si sarebbe ferito all'interno del complesso che si trova all'angolo con via Marco d'Oggiono; sul posto, in codice giallo, i sanitari di SOS Canzo e un'automedica che hanno preso in carico il ferito e l'hanno successivamente trasferito in ospedale per le cure del caso.