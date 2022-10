Vigili del fuoco in azione per aiutare due ragazzi in difficoltà in località Costa

Pronto intervento dei Vigili del Fuoco lungo i sentieri diretti al Resegone nel tardo pomeriggio di ieri, sabato 8 ottobre, per prestare aiuto a due ragazzi che si sono trovati in difficoltà durante un'escursione.

Una squadra Saf (Speleo Alpino Fluviale) è entrata in azione poco prima delle 20 in località Costa. Dopo aver trovato le 2 persone in buona salute, i Vigili del Fuoco le hanno riportate in salvo in una zona sicura. L'intervento di soccorso tecnico è durato circa 3 ore.