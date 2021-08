Sorpresi dalla tempesta col windsurf: i Vigili del fuoco salvano quattro ragazzi

I giovani si trovavano davanti all'abitato di Dorio quando sono andato in difficoltà a causa delle forti raffiche di vento. In acqua anche la pilotina dei pompieri

Colti dalla tempesta in mezzo al lago, rischiano grosso ma vengono tratti in salvo dai Vigili del Fuoco. Disavventura nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 16 agosto, per quattro ragazzi impegnati in un'uscita con i loro windsurf.

Rischiano grosso nel lago: salvati

L'intervento si è reso necessario nelle acque antistanti l'abitato di Dorio. Lanciata la chiamata ai soccorsi, sul posto si sono portate tre squadre dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Lecco e dal Distaccamento Volontario di Bellano con l'ausilio della pilotina. I ragazzi - di 13, 20, 25, 37 anni - sono stati raggiunti intorno alle 18:30 e portati in salvo a riva, dove sono stati affidati cure dei sanitari del Soccorso Bellanese.

Le loro condizioni non desterebbero preoccupazione.