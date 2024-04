Grave incidente in centro Lecco nel pomeriggio di martedì 30 aprile, intorno alle 16.30. Un ragazzino di 15 anni è stato investito da un'automobile - che ha accusato la rottura del parabrezza - in transito lungo via Marco d'Oggiono, in pieno centro città e in direzione Comune, e verserebbe in condizioni molto gravi: il giovane è stato soccorso dai presenti sul posto prima di essere raggiunto dai sanitari della Croce San Nicolò e giunti a bordo di un'automedica; in loco anche una squadra del Soccorso Bellanese, occupatasi di un 49enne poi ricoverato in codice verde.

Ragazzino investito in pieno centro Lecco

Al ragazzo è stato assegnato un codice rosso prima del trasporto presso l'ospedale di Lecco avvenuto in ambulanza. Sull'incidente indagano gli agenti della Questura di Lecco e della Polizia locale arrivata dalla vicina piazza Sassi: la circolazione è stata temporaneamente interrotta per permettere l'esecuzione dei soccorsi in sicurezza.