Ragazzino si butta nel fiume e scompare: è molto grave

Sono gravi le condizioni del 18enne ripescato dal fiume Lambro. Intorno alle 15.30 di martedì 18 giugno l'adolescente si è gettato nelle fredde acque del corso, nel tratto di vicolo Caravella di Ponte Lambro (Como). Le squadre dei vigili del fuoco sono intervenute per recuperare il giovane, non più riemerso: immediatamente sul posto sono stati inviati i pompieri del soccorso acquatico e un elicottero del reparto volo Lombardia con a bordo i sommozzatori. Il ragazzo è stato individuato in un punto critico del fiume dove si creava un pericoloso "rullo". Sul posto anche un'ambulanza e un'automedica, oltre ai carabinieri.

Le operazioni di soccorso sono state particolarmente complesse a causa delle condizioni del fiume, i vigili del fuoco sono riusciti a recuperare il ragazzo per affidarlo successivamente al personale sanitario: è stato rinvenuto in arresto cardiocircolatorio ed è stato ospedalizzato in codice rosso presso l'ospedale Sant'Anna di Como con le manovre di rianimazione in corso.