Vigili del fuoco salvano ragazzo bloccato nel Pioverna in piena

Finisce nelle acque in piena del Pioverna a Introbio, ragazzo salvato dai Vigili del fuoco. L'episodio, ancora più allarmante se si osservano le immagini del torrente come appariva oggi a Bellano dopo le eccezionali precipitazioni di mercoledì (nel video), è accaduto a metà pomeriggio, intorno alle 16.50.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sul posto si sono portate due squadre Saf (Speleo alpino fluviale) dei Vigili del fuoco di Lecco, specializzate in questo genere di intervento. I pompieri hanno raggiunto il greto del torrente e hanno soccorso il giovane in difficoltà nelle sue acque ingrossate, mettendolo in salvo attraverso l'utilizzo di tecniche speleo-fluviali, per poi riportarlo dai suoi famigliari.

Da accertare le motivazioni per il quale il ragazzo si trovasse nel mezzo di un torrente in piena: al momento non è dato sapere se abbia cercato di attraversarlo volontariamente o se si sia trovato in acqua per motivi accidentali.