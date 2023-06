Maltempo nella notte lecchese: un grosso ramo si stacca al Belgiojoso

Nottata di maltempo, quella tra martedì 6 e mercoledì 7 giugno. Pioggia forte e vento hanno imperversato su Lecco e dintorni, così com'era stato previsto dalle analisi dei meteorologi nei giorni precedenti: un'alternanza continua tra bello e cattivo tempo che proseguirà anche nei prossimi giorni. Le continue precipitazioni hanno creato dei problemi all'interno della città capoluogo: nel frequentato parco Belgiojoso un platano ha perso un grosso ramo, che è caduto lungo la "pista" che corre lateralmente e collega il piazzale d'ingresso alla zona in cui è posizionato il cancello per mezzi e pedoni.

Le previsioni per mercoledì

A Lecco mercoledì cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio. Sono previsti 11 mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 25° C, la minima di 18° C, lo zero termico si attesterà a 3.195 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.