Grosso ramo si spezza e cade sulla strada del Lavello

Un po' di paura e qualche disagio al traffico, ma per fortuna nessun danno a persone o cose. Nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 11 giugno, un grosso ramo si è spezzato a Calolziocorte crollando su via Padri Serviti, la strada che costeggia il Lavello, nella tratta tra il cimitero e la tangenzialina all'altezza della palestra. Erano circa le ore 18.30 e in quel momento erano diverse le auto che stavano transitando in zona. Il grosso ramo, caduto a causa delle raffiche di vento, ha invaso la carreggiata.

La rottura e il crollo si è verificato a causa del forte vento. Sul posto si sono presto portati i Vigili del Fuoco, l'assessore alla Protezione civile di Calolzio Cristina Valsecchi e il vicesindaco Aldo Valsecchi. Il ramo è stato presto rimosso, anche grazie alla collaborazione di altre persone presenti sul posto. Già in passato nella zona del Lavello, e in particolare sulla passeggiata e la carreggiata lungo l'Adda, si erano verificati altri crolli di alberi e rami.