Coltello in pancia per rubare il monopattino: “Questa città è irriconoscibile”

Un coltello puntato alla pancia per rubare un monopattino elettrico e la bellezza di cinque euro. Una rapina a mano armata compiuta ai danni di due adolescenti da “dei ragazzi poco più che coetanei” nella zona di via Carlo Porta, a poca distanza da una delle nuovissime passerelle inaugurate meno di una settimana fa da mezza Giunta del Comune di Lecco. La denuncia è di Filippo Boscagli, consigliere comunale di Lecco Ideale: “È l'ennesimo episodio di questi ultimi anni di una Lecco irriconoscibile - commenta amaro il consigliere -. Le baby gang del ‘Viale’, la violenza e lo spaccio in stazione, le aggressioni in Piazza Affari e XX Settembre e via dicendo”, rammenta Boscagli nel suo intervento.

“Alla città servono risposte”

“Una degenerazione inaccettabile cui sembra nessuno voglia o sia in grado di dare risposte, spesso banalizzando tutto a semplici ‘episodi’. L'amministrazione con operazioni di comunicazione lancia campagne promozionali sul turismo e collaborazioni con Unicef, senza investire un euro, per esempio, sugli educatori di strada. Mentre l'emergenza educativa e di sicurezza in città è a livelli mai visti dopo il periodo Covid-19. Il tutto è condito dal degrado primaverile della ciclopedonale verso Rivabella, assediata da barbecue e alcolizzati. Nonostante sia già tardi, è giunto il momento perché tutte le istituzioni, in particolare chi ha compiti di sicurezza, trovino risposte al bisogno di una città in emergenza”, conclude Boscagli.