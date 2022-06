Prende a pugni una ragazza per rapinarla dello smartphone, arrestata dalla Polfer

Prende a pugni a una ragazza in stazione per rapinarla del telefonino. Gli agenti della Polizia ferroviaria di Lecco hanno così arrestato una cittadina italiana di 34 anni per il reato di rapina, resistenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale. I poliziotti, in servizio di pattuglia nella stazione ferroviaria di Lecco, sono stati allertati da alcuni viaggiatori che avevano notato un’aggressione ai danni di una ragazza che si trovava sulla banchina del primo binario.

Gli agenti sono intervenuti mentre la donna, nel tentativo di togliere il cellulare dalle mani della malcapitata, la stava colpendo con dei pugni. Bloccata, dopo aver opposto resistenza e aver offeso gli operatori di Polizia, la 34enne è stata arrestata e condotta presso le camere di sicurezza della Questura di Lecco a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.