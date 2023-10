Frontaliere sì, ma per rapinare le banche. Arrestato in Valsassina

Sicuramente si era fatto notare anche in Valsassina. V.G., 45enne italiano, dovrà scontare più di un anno di carcere a causa della serie di rapine commesse nel 2018 ai danni di istituti di credito del canton Argovia, a forte influenza tedesca: si tratta del residuo della pena residua comminatagli dall’autorità giudiziaria elvetica, che ha visto il reo scontare già tre anni nelle carceri del proprio Paese.

L'arresto in Valsassina

Il rapinatore, come premesso, non era rimasto con le mani in mano nemmeno sul fronte italiano. Sempre nel 2018 era stato arrestato dai carabinieri d'Introbio con l'accusa di sostante stupefacenti perchè trovato in possesso di 15 grammi di cocaina e di materiale per il confezionamento. Rintracciato in questi giorni dai militari dell'Arma a Cremeno, si è visto notificare l’ordine di esecuzione di carcerazione a seguito del riconoscimento della sentenza svizzera emesso dall’ufficio esecuzioni penali della Procura generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Napoli.

L’arrestato è stato quindi associato alla casa circondariale di Lecco: sconterà il residuo della pena all'interno del carcere di via Beccaria.