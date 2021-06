Rapina giovane del cellulare, 23enne arrestato dalla Polizia

Giovane rapinatore arrestato a Lecco. L'episodio è accaduto circa alle 00.30 di venerdì, quando un equipaggio della Squadra Volanti della Polizia, transitando davanti al bar "Il Fresco" di Galbiate, è stato fermato da una ragazza che lamentava di avere subito il furto del proprio telefono.

La giovane ha riferito agli agenti di avere individuato il responsabile tramite l'applicazione "Trova il mio iphone" in un avventore del locale ancora nelle immediate vicinanze e di essersi avvicinata per chiedergli la restituzione del telefono. L'uomo, per tutta risposta, l'ha minacciata con un coltello chiedendole una ingente somma di denaro per riottenerlo.

Proprio in quel momento, dopo essersi allontanata spaventata dalle minacce, la ragazza ha incrociato la volante in transito. Gli agenti, raccolta la testimonianza, si sono messi all'inseguimento dell'uomo, che subito si è liberato del telefono, poi recuperato dai poliziotti. Giunti sul posto altri equipaggi, per bloccarlo è stata necessaria una breve colluttazione. Il rapinatore è stato subito identificato: si tratta di R. B. J., cittadino marocchino classe 1998 senza fissa dimora e già gravato da precedenti penali per reati contro il patrimonio.

L'uomo è stato arrestato per i reati di rapina impropria aggravata dall'uso di un'arma e resistenza a pubblico ufficiale, oltre a essere indagato per lesioni personali cagionate a due agenti delle Volanti nonché false generalità fornite a pubblico ufficiale. Questa mattina l'arresto è stato convalidato e nei confronti dell'uomo il Giudice del Tribunale penale di Lecco ha disposto l'applicazione della misura di custodia cautelare in carcere.