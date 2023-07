Rapine a raffica in mezza Lombardia: arrestati

Decisivo l'episodio di Pero (Milano): 3mila euro rubati con le pistole in mano

Si erano resi protagonisti di varie rapine in mezza Lombardia. Fatale gli è stata quella che ha fruttato un bottino da 3mila euro circa - tra cassa dell'hotel e denaro di due clienti che stavano facendo il check in - l'8 gennaio 2022 a Pero (Milano), risolta dai carabinieri di Milano con tre arresti, tra i quali un ragazzo minorenne. La banda era a bordo di un'auto rubata, poi data alle fiamme. Una tecnica usata almeno altre cinque volte per 14 episodi totali contestati tra gennaio e marzo del 2022 ai danni di hotel, supermercati, esercizi commerciali e privati cittadini.

Le rapine nel Lecchese

I vari colpi avevano fruttato circa 50mila euro e sono stati consumati nelle province di Milano, Como, Lecco, Varese e Monza. I carabinieri hanno anche trovato e sequestrato una pistola Taurus modello 38 Special, rubata in un'abitazione, persa durante la fuga nel corso di un tentativo di rapina ai danni di un hotel di Lissone il 19 gennaio 2022. Il minore è in comunità, gli altri due sono stati invece trasferiti presso il carcere milanese di San Vittore.