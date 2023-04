Razzismo sul treno per il Lario

Sul treno diretto verso il lago tre giovani universitarie iniziano a ridere e prendere in giro alcuni passeggeri cinesi. Peccato che la ragazza pakistana che ha postato il video - e che era in compagnia della famiglia cinese - fosse una famosa influencer con un grosso seguito e ha ripreso tutto con il suo smartphone. Si chiama Mahnoor Euceph e il video da lei postato su TikTok in poche ore è diventato virale. Sono già milioni le persone nel mondo intero che si sono indignate difronte a questo atteggiamento razzista. Mahnoor ha scritto che è stata un'esperienza “molto sgradevole” e che tramite la divulgazione del video è stata contattata da altre persone asiatiche, anche loro vittime di razzismo in Italia: “Ho chiesto loro se ci fosse qualche problema e mi hanno detto di no. A quel punto hanno iniziato a dire ‘Ni hao' con voce odiosa, razzista, forte, insieme ad altre cose in italiano che non riuscivo a capire”. Qui è scattata la decisione di filmarle con il telefono, anche se “durante il video erano più calme”. “Spero - continua Mahoor - che le ragazze imparino una lezione da questo. È stato un atteggiamento umiliante e disumanizzante”.

Le "scuse" di una ragazza

Dopo qualche giorno sono arrivate le scuse di una delle tre universitarie italiane ma, secondo molti e anche secondo Mahnoor, erano più che altro un modo di manipolare la vicenda, facendo intendere che erano stati lei e la sua famiglia cinese “a percepire male” quello che stava accadendo e che non era loro intenzione prenderli in giro. Forse, come fanno notare in molti, sarebbero bastato un bagno di umiltà e delle semplici scuse, senza cercare di negare l'evidenza del fatto. La bufera mediatica è in atto. Qualcuno, sotto il post di Selvaggia Lucarelli, ha scritto: “Non si meritano le minacce di morte o gli insulti non conformi a quello che hanno fatto, ma sono state proprio spregevoli e pensavano di cavarsela con quel messaggio ridicolo”. E ancora: “Da comasca mi vergogno profondamente per i miei concittadini che crescono figlie becere e razziste, purtroppo le mele non cadono lontane dall'albero”.