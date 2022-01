Morterone: recuperato il corpo di Raffaele Cirone, morto precipitando in un dirupo

Sono terminate nel primo pomeriggio di giovedì 20 gennaio le operazioni di recupero del corpo di Raffaele Cirone. I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecco sono intervenuti per portare a termine il recupero della salma, individuata in fondo a un dirupo, a circa 200 metri di dislivello rispetto alla Strada Provinciale 63 che porta a Morterone. È stato necessario mobilitare le squadre del Nucleo Saf (speleo alpino fluviali) e l'elinucleo di Malpensa, entrato in azione con il Vf Drago 82. Una volta raggiunta la vettura, tramite l'utilizzo di corde le squadre hanno utilizzato cesoie e divaricatori portatili per aprire dei varchi nell'automobile. Le operazioni sono durate circa 4 ore.

Il ritrovamento

Si sono erano in tragedia le ricerche dell'uomo di 56 anni, residente ad Angera (Varese), del quale si erano perse le tracce dallo scorso 4 gennaio, quando era uscito di casa durante le prime ore del mattino salvo non farvi ritorno durante la giornata: erano stati gli stessi famigliari dell'uomo a individuare la sua autovettura, una Nissan Juke di colore scuro, sotto la stretta striscia d'asfalto che collega Ballabio a Morterone, nella zona della Bocca di Lupo; appassionato di montagna, "Lello" stava verosimilmente raggiungendo la zona a valle del Resegone, come aveva fatto spesso durante le settimane precedenti.

Le indagini

Il cadavere del varesino, nato a Napoli nel 1965, è stato ritrovato durante il pomeriggio di mercoledì 19 gennaio all'interno della sua macchina. Sul posto, per il recupero, sono arrivati i carabinieri e i vigili del fuoco: i militari stanno indagando per capire se si sia trattato di una tragica fatalità o di un gesto volontario. La salma sarà recuperata durante la giornata odierna.



L'annuncio diffuso sui social