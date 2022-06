Bloccato in un canalone della Grignetta: arriva l'elicottero a salvarlo

Giornata di lavoro sulla Grignetta. Qualche minuto prima delle 13 di giovedì 2 giugno è stato necessario inviare una squadra di soccorso in Valsassina: i vigili del fuoco sono intervenuti con le squadre del Nucleo Saf e l'elinucleo da Malpensa, entrato in azione con il Drago Aw 109, per soccorrere e recuperare, tramite le note tecniche speleo-alpino-fluviali, un escursionista rimasto bloccato in un canalone dell'aguzza montagna lecchese.

Le operazioni di soccorso tecnico urgente sono durate circa un'ora e mezza.