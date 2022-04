Giovanni, morto sul Sentiero degli Stradini: il video del recupero in alta quota

Nottata tragica in Valsassina. Giovanni Borsatti, 24enne nato nel 1997 e residente a Milano, ha perso la vita a causa di una caduta avvenuta mentre stava percorrendo il Sentiero degli Stradini, tratto che lega i Piani di Artavaggio ai Piani di Bobbio. Lunghe le ricerche portate avanti dai tecnici del Soccorso alpino e dai Vigili del fuoco del Nucleo Saf (speleo-alpino-fluviale). Le ricerche per il giovane, che aveva fatto perdere le proprie tracce, sono scattate intorno alle 21.30 a seguito delle segnalazioni dei famigliari. Sul posto si sono portate due squadre del Comando di Lecco con una Ucl (posto di comando avanzato) e una squadra Saf, in collaborazione con 25 tecnici della Stazione di Valsassina e Valvarrone della XIX Delegazione Lariana del Soccorso alpino, la Protezione civile e i Carabinieri di Introbio oltre a cittadini di Moggio che hanno messo a disposizione alcuni mezzi per il trasporto delle squadre ae Artavaggio.

Il recupero a notte fonda

L'elicottero di Sondrio di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza ha caricato un tecnico e ha sorvolato la zona di Campelli e del Monte Sodadura, luoghi che il ragazzo conosceva bene poiché solito frequentarli con la famiglia. Durante la perlustrazione, si sono concentrati anche sul Sentiero degli stradini, che va dai Piani di Artavaggio ai Piani di Bobbio.

Dopo diverse ore di ricerche nell'oscurità, il 24enne è stato individuato a notte fonda, intorno alla 1.40, a quota 1.800 metri sul sentiero che collega i Piani di Bobbio e i Piani di Artavaggio. Purtroppo l'équipe medica del 118 giunta in loco con l'ausilio dell'elicottero non ha potuto che constatarne il decesso. Fatale una caduta per alcune centinaia di metri. Il corpo è stato trasferito in un punto più agevole per il recupero con il verricello. Le operazioni di recupero si sono concluse poco prima delle 3.