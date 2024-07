In difficoltà al Rifugio Stoppani: recuperato escursionista 82enne

È stata una domenica intensa per i soccorritori chiamati a intervenire sulle montagne lecchesi. Diverse sono state le attivazioni per la XIX Delegazione Lariana del Soccorso alpino.

Un intervento è andato in scena nel pomeriggio del 14 luglio nei pressi del rifugio Stoppani sul monte Resegone. Si è trattato del recupero tecnico di un uomo di 82 anni, rimasto bloccato e trasportato a valle in accordo con la centrale di Areu.

Il Soccorso alpino è intervenuto con partenza dalla stazione di Barzio. Per fortuna l'anziano escursionista non ha avuto bisogno del trasporto in ospedale. Nel tardo pomeriggio, poi, si è verificato un infortunio alle Pozze di Erve.