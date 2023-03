Jet caduto sul Legnone: depositata la relazione tecnica

Le indagini sulla tragedia del Legnone vanno avanti. Il 16 marzo 2022 il pilota in addestramento Dave Ashley morì sul monte dell'Alta Valsassina schiantandosi con il suo jet, mentre il collega Giampaolo Goattin, pilota collaudatore, riuscì a salvarsi miracolosamente grazie all'atterraggio avvenuto su uno sperone di roccia incrociato dopo il lancio con il paracadute. Nella giornata di giovedì 16 marzo è stata depositata la relazione di consulenza tecnica redatta dal consulente, il tenente colonnello Filippo Zuffada: il professionista è stato nominato il data 23 marzo 2022 ed è stato incaricato di svolgere gli accertamenti finalizzati alla ricostruzione dell'incidente aereo di, quando l'aereo da addestramento militare, modello M-346 della società Leonardo Spa - divisione velivoli, precitipitò in località Valorga.

Il velivolo, partito dall'aeroporto civile Varese-Venegono alle ore 11.14 per un volo di addestramento, perse il contatto radio con la torre di controllo, precipitando nella località montana. Gli accertamenti tecnici, “particolarmente complessi e connotati da un marcato grado di tecnicità, hanno richiesto il compimento di operazioni squisitamente specialistiche che sono state poste in essere nel contraddittorio di tutte le parti interessate, che si sono avvalse dell'ausilio di consulenti altamente qualificati”, spiega il procuratore Ezio Domenico Basso. I risultati della consulenza tecnica, eventualmente integrati “dal contributo che le altre parti interessate vorranno fornire”, sono quindi al vaglio della stessa Procura della Repubblica lecchese “per le determinazioni di competenza”.

Impressionanti anche le immagini diffuse da un alpinista che stava raggiungendo i circa 2.600 metri di quota e che ha visto i due piloti mentre cercavano di salvarsi la vita.

Chi era Dave Ashley

Pilota collaudatore, Ashley era stato formatore della Royal air force (Raf) e tre anni fa dovette rinunciare alla carriera militare a causa di un grave incidente aereo avvenuto in Qatar che gli aveva causato delle gravi ferite. Dopo aver inizialmente cambiato vita, fondando la Ashley Property Group, azienda attiva nel settore immobiliare, insieme alla moglie, aveva seguito il corso di collaudatore e formatore proprio per poter riallacciare il filo con il volo; durante gli anni passati nell'esercito di Sua Maestà aveva istruito i piloti di caccia. Grande sportivo, sposato, lascia la consorte Heather e due figli adolescenti.

Salvo per miracolo, dicevamo, il compagno di viaggio Giampaolo Goattin, 53enne veronese trapiantato a Torino. Condotto all'ospedale "Niguarda" di Milano, non è in pericolo di vita. A salvargliela è stato l'atterraggio su uno sperone di roccia a poca distanza dal punto d'impatto dell'Aermacchi M346. Goattin è stato nell'Aeronautica dal 1986 al 2007, quindi è diventato collaudatore dell'Aermacchi, poi diventata Leonardo Spa. Nel 2002 è stato il primo pilota non americano insignito del titolo "Flight commander of the year" e nel corso del servizio prestato al 56° stormo Luke Air Force Base, in Arizona, negli Stati Uniti, ha ottenuto anche il premio Top Gun per il tiro "aria suolo".