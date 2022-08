Erve piange la scomparsa di Renato Valsecchi, anima della comunità ed ex assessore

Erve piange la scomparsa di Renato Valsecchi. 70 anni, molto noto in paese per il proprio attivismo su vari fronti: durante gli Anni Ottanta è stato segretario della locale sezione della Democrazia Cristiana, rivestendo l'incarico di assessore comunale dal 1980 al 1985 e di consigliere comunale dal 1985 al 1995. Sucessivamente è stato consigliere provinciale per la lista dei Democratici a sostegno dell'avvocato Mario Anghileri, presidente della Provincia di Lecco dal 1999 al 2004. Valsecchi, inoltre, per diversi anni è stato consigliere della Pro Loco Erve. Ha concluso il proprio percorso da cittadino attivo come sacrestano volontario, ruolo ricoperto fino a qualche mese fa quando è stato colpito dalla malattia.

“Un amico uno dei piu validi miei collaboratori, l'ho voluto con me nel lontano 1980 quando il sindaco veniva eletto dal consiglieri comunali - lo ricorda Giancarlo Valsecchi, sindaco di Erve -. Ha condiviso con me il percorso politico nelle file di Italia dei Valori. Quanti tavoli per la raccolta firma allestiti con lui, sempre presente a Lecco e in molti comuni della provincia. Una persona discreta, sempre disponibile che mi mancherà molto non vedendola più alla messa domenicale, quando accompagnava sua sorella Liliana con la quale viveva. Una grande perdita per la comunità ervese, una persona che certamente non dimenticheremo”. I funerali si svolgeranno martedi alle ore 16.30.



Nella foto con con don Luciano Tengattinim ex parroco di Erve