Escursionista si perde sul Resegone, in volo l'elicottero da Torino

Nel pomeriggio di giovedì intervento di recupero dei Vigili del fuoco con una squadra Saf e una a bordo del mezzo aereo in appoggio

Si perde sul Resegone: elicottero in azione per recuperare escursionista.

È accaduto nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 3 marzo, intorno alle 13: nella zona da cui è partita la segnalazione, lungo la cresta occidentale del monte lecchese, è stata inviata una squadra Saf (Speleo alpino fluviale) con due unità e congiuntamente ne è intervenuta una a bordo di un elicottero proveniente dal Comando di Torino.

Individuata dai tecnici, la persona è stata poi trasportata in zona sicura per mezzo dell'elicottero, per fortuna senza alcun problema dal punto di vista sanitario. L'intervento è terminato alle 15.20 circa.