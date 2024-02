Paura per una persona dispersa ai Resinelli, ma è un falso allarme

Paura per una persona dispersa ai Piani Resinelli, ma per fortuna si è trattato solo di un falso allarme. L'allerta è scattata alle ore 18.30 di mercoledì 28 febbraio in una zona impervia sulle alture al confine tra i territori comunali di Lecco, Ballabio e Abbadia, a seguito della segnalazione di un escursionista che aveva sentito un cane abbaiare in maniera sospetta.

Sul posto si sono subito portati i vigili del fuoco di Lecco con quattro squadre Saf (Speleo alpino fluviale) e i tecnici del Soccorso alpino Cnsas. Dopo una serie di verifiche nella zona montana i soccorritori hanno potuto accertare che nessuna persona era rimasta coinvolta. L'intervento, a lieto fine, è terminato alle 20:45.