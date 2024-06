Rimossa l'autocisterna pericolosa: riapre la vecchia Lecco-Ballabio

"È stata rimossa l’autobotte dalla vecchia strada Lecco-Ballabio. Sono in corso le operazioni di pulizia per la messa in sicurezza del manto stradale che risulta estremamente scivoloso. Si presume che la riapertura possa avvenire verso le ore 6. Seguiranno aggiornamenti". Questo il messaggio del sindaco di Ballabio Giovanni Bruno Bussola che alle 5 di questa mattina ha annunciato la riapertura della vecchia Lecco-Ballabio nella prima mattinata di oggi, poi confermata da un secondo post alle 7: "Riaperta la strada SP62, ma si raccomanda di procedere con cautela nel tratto interessato dall’incidente causa strada scivolosa".

L'autocisterna che trasportava sostanze pericolose e infiammabili, in particolare GPL, si era ribaltata nel primo pomeriggio di ieri, lunedì 3 giugno nel rione lecchese di Laorca, lungo la Sp62. Il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo, che si è poi ribaltato occupando l'intera carreggiata. Dopo la chiamata al 112 era stata inviata in loco l'ambulanza della Croce rossa di Lecco per prestare soccorso a una persona, dalle prime informazioni raccolte l'autotrasportatore 39enne, che per fortuna non avrebbe riportato conseguenze.

Sul posto, lungo la via che conduce in Valsassina, sono intervenuti i vigili del fuoco con un'autopompa e un fuoristrada dal distaccamento di Valmadrera, per mettere in sicurezza la zona e rimuovere il mezzo pesante incidentato dalla carreggiata, completamente ostruita.

Ben 4mila litri di GPL

La cisterna conteneva 4mila litri di materiale infiammabile, GPL. Secondo quanto riferito in un secondo momento dai Vigili del fuoco, non ci sarebbe stata perdita di liquido nell'ambiente. La sede centrale ha inviato il nucleo provinciale Nbcr specializzato nella gestione di sostanze chimiche e il funzionario a dirigere le operazioni. Giunto a Laorca anche il nucleo regionale Nbcr per il travaso della sostanza. Solo dopo questa operazione si è potuto provvedere a rimuovere l'automezzo. La vecchia Lecco-Ballabio è stata provvisoriamente chiusa al traffico per circa 16 ore per consentire l'intervento di emergenza.

Nel tardo pomeriggio sono iniziate le operazioni di travaso del GPL. Le operazioni hanno previsto anche l'accensione della torcia, come illustrato dal video in apertura.