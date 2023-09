Barca si ribalta nell'Adda: grande spavento per due persone

Barca si ribalta nelle acque dell'Adda, in azione i vigili del fuoco.

Si sono vissuti attimi di grande spavento nel pomeriggio di domenica tra il ponte Azzone Visconti e il ponte ferroviario, nel territorio comunale di Galbiate di fronte a Pescarenico.

La richiesta di aiuto ai soccorsi è scattata intorno alle 15.30: dalla centrale operativa di Areu sono stati inviati l'ambulanza della Croce rossa di Lecco e l'automedica per due persone, un uomo e una donna, precipitati in acqua a seguito del ribaltamento del loro natante.

Sul posto l'arrivo immediato della squadra nautica dei vigili del fuoco e di due mezzi da terra, ma per fortuna le persone sono riuscite da sole a raggiungere la riva mentre attendevano i soccorsi. I sanitari, valutate le loro buone condizioni di salute, non hanno disposto il trasporto in ospedale.