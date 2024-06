Autocisterna si ribalta a Laorca, in strada sostanze infiammabili

Paura a Laorca nelle prime ore del pomeriggio di lunedì: un'autocisterna che trasportava sostanze pericolose e infiammabili si è infatti ribaltata, per motivi al vaglio delle forze dell'ordine intervenute sul posto.

Dopo la chiamata al 112 è stata inviata in loco l'ambulanza della Croce rossa di Lecco per prestare soccorso a una persona, dalle prime informazioni raccolte l'autotrasportatore 39enne, che non avrebbe riportato conseguenze.

Sul posto, lungo la via che conduce in Valsassina, sono intervenuti i vigili del fuoco con un'autopompa per mettere in sicurezza la zona (ci sarebbe stato uno sversamento in strada da valutare) e rimuovere il mezzo pesante incidentato dalla carreggiata, completamente ostruita. Le operazioni non saranno brevi poiché la cisterna andrà svuotata dal materiale infiammabile. La vecchia Lecco-Ballabio è al momento chiusa.