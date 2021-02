Automobile si ribalta nel tunnel della Lecco-Ballabio, traffico in tilt

Incidente nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì, sulla SS36 Dir nuova Lecco-Ballabio; un'automobile si è infatti ribaltata all'interno della galleria Valsassina, nei pressi dell'ospedale Manzoni.

La chiamata ai soccorsi è scattata intorno alle 17.30: coinvolta una vettura, che dalle prime ricostruzioni parrebbe non avere interessato altri mezzi, perdendo il controllo e finendo su un fianco lungo la carreggiata.

Sul posto sono stati inviati l'ambulanza dei Volontari di Calolziocorte, i Vigili del fuoco del comando di Lecco con due autopompe e la Polizia stradale di Lecco per effettuare i rilievi dell'incidente.

Al momento non sono segnalate conseguenze significative per i due occupanti della vettura (20enne e 52enne), accompagnati in ospedale in codice verde. Disagi si sono verificati alla viabilità, con la formazione di lunghi incolonnamenti proprio nell'orario di punta del tardo pomeriggio.