Valvarrone: ancora senza esito le ricerche di Anita. Le operazioni vanno avanti

Non si fermano le ricerche di Anita Pinchetti. Andranno avanti anche nelle prossime ore le operazioni per ritrovare la donna di 47 anni residente a Lecco e dispersa nella Valle dei Forni a Premana: per tutta la giornata di venerdì la XIX Delegazione Lariana del Soccorso Alpino ha perlustrato la zona nei dintorni del comune valsassinese insieme al Sagf - Soccorso alpino Guardia di finanza, i Carabinieri, i Vigili del Fuoco e la Protezione Civile.

Le ricerche nel Varrone

Continuano anche le perlustrazioni dall'alto con gli elicotteri di Areu, Regione Lombardia, Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco. In particolare, i tecnici specializzati della squadra forra regionale del Cnsas Lombardo, in collaborazione con i pompieri, hanno battuto il corso del torrente Varrone. Per ora non sono emerse tracce della presenza della donna e quindi le operazioni andranno avanti.

La donna non era da sola, ma fino a questo momento le indicazioni fornite dall'uomo, residente nel Milanese, che era con lei non hanno dato gli esiti sperati; i due, infatti, a un certo punto della camminata si sarebbero divisi per cercare fughi in zone separate. Il mancato ricongiungimento ha fatto scattare allarme e, di conseguenza, ricerche.