Abbadia: impiegato anche un robot subacqueo nelle ricerche della bambina

Anche il robot "Perseo" (nella foto sotto) è stato impiegato, nella giornata di oggi, sabato 29 agosto, nelle ricerche della bambina dispersa nelle acque del lago dalla giornata di giovedì.

I sub del Nucleo sommozzatori dei Vigili del fuoco di Milano, almeno in cinque alla volta, continuano a scandagliare i fondali lacustri in prossimità della spiaggia della località "La punta" ad Abbadia Lariana, poco distante dal Parco Ulisse Guzzi della Poncia, e negli immediati dintorni, ma le acque non hanno ancora restituito il corpo della piccola.

La dodicenne stava facendo il bagno al lago insieme alla madre nel primo pomeriggio di giovedì. Originarie del Gambia, residenti a Monza, le due si sarebbero trovate improvvisamente in difficoltà, in un punto in cui il fondale diventa subito profondo.

La donna, aiutata dai presenti, è riuscita a tornare a riva, mentre la figlia, che le è sfuggita di mano, non ce l'ha fatta, venendo inghiottita dalle forti correnti del lago. Le ricerche sono scattate subito, complicate dal maltempo di venerdì, ma finora non hanno dato esito, e sono destinate a proseguire sino a quando il corpo della bambina non sarà ritrovato.

