Allarme ai Piani di Bobbio. Dalla tarda serata di domenica 14 maggio sono in corso le ricerche per ritrovare delle persone scomparse: due squadre del Nucleo Saf (speleo-alpino-fluviale) del Comando dei Vigili del Fuoco di Lecco sono state inviate in Valsassina per tentare di ritrovare due persone delle quali non si ha più notizia dal pomeriggio di ieri. La zona di ricerca è molto vasta e le condizioni di visibilità sono chiaramente scarse, anche viste le complesse condizioni meteorologiche che hanno contraddistinto tutto il fine settimana.

Articolo in aggiornamento.