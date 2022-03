Ricerche in corso a Valmadrera: anziano disperso sui monti

Ricerche ancora in corso a Valmadrera. Sin dalla tarda serata di mercoledì varie squadre sono al lavoro tra San Tomaso e Pianezzo per rintracciare l'anziano classe 1934, residente nel Milanese, arrivato mercoledì in città per compiere un'escursione pomeridiana, salvo non fare rientro a casa. Intorno alle 2 di notte di giovedì sono così scattate le ricerche. Stando a quanto riferito da fonti del Soccorso alpino, mercoledì ha raggiunto la zona con il treno per una passeggiata, ma il mancato rientro ha messo in allerta i familiari, che hanno avviato la macchina dei soccorsi.

L'elicottero in volo sopra Valmadrera BONACINA/LECCOTODAY

Per le ricerche è stato proposto un ingente dispiegamento di uomini e mezzi: due squadre dei Vigili del fuoco (Saf e Tas) con l'appoggio di una squadra dal distaccamento di Valmadrera, una da Varese con tecnologia Dedalo, una dal nucleo Lombardia con i droni e i cinofili. Al momento le squadre stanno perlustrando i sentieri e i dintorni dell’abitato; sul posto i tecnici della XIX Delegazione Lariana del Soccorso alpino, presenti anche i Carabinieri.

Purtroppo le ricerche finora non hanno dato risultati e le possibilità di ritrovare l'anziano in buone condizioni si assottigliano con il passare delle ore. Nella mattinata di giovedì verrà utilizzato anche l'elicottero di Areu fatto decollare da Villa Guardia (Como).