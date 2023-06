Colle Brianza, riprese le ricerche di Ivan Sirtori: si battono i boschi

Sono riprese all'alba le ricerche di Ivan Sirtori, 49enne di Colle Brianza scomparso da qualche giorno. Intorno alle 5 di mercoledì 28 giugno le squadre sono tornate al lavoro: in azione il personale Tas (topografia applicata al soccorso) dei Vigili del fuoco per pianificare e gestire le zone di ricerca, mentre il Nucleo Saf (speleo-alpino-fluviale) si dedica al battere il territorio insieme ad altre sei squadre dei pompieri con altrettanti mezzi. Impegnati anche il Soccorso alpino, i carabinieri e i volontari della Protezione civile.

Le ricerche di Ivan Sirtori

L'uomo, sposato e padre di due giovani, è un volto noto in zona: "Magoo" in precedenza è stato psicologo, costellatore familiare, musicoterapista, educatore e animatore alla lettura in ambito scolastico e bibliotecario, organizzatore di eventi e festival artistico-culturali. “All'attività professionale in studio ho affiancato la gestione di sportelli di consulenza per le scuole medie rivolti a insegnanti, genitori, studenti e l'attività di formatore in ambito aziendale, istituzionale, sanitario e scolastico. Per tre anni ho collaborato come ricercatore con IULM, Milano, facoltà di Scienze della Comunicazione. Quello che ho pubblicato nel passato riguarda soprattutto poesia o articoli professionali in ambito psicologico, musicoterapico e scolastico. Ho partecipato con dei contributi al libro di mia moglie Elli Lara "Il Benessere che Nasce dallo Stress". Vari miei lavori redazionali sono stati pubblicati in siti web”, racconta di sé.

Residente in frazione Cagliano, non è nuovo a questo tipo di allontanamenti volontari tra i boschi brianzoli: sabato mattina è stato visto allontanarsi in direzione del monte San Genesio e per quel motivo le ricerche si sono concentrate in quelle zone; i soccorritori hanno fatto visita anche a case vacanza, cascine e ruderi che sono presenti in zona, arrivando anche a Consonno.

Martedì mattina sono state allertate le forze dell'ordine, mentre nel pomeriggio hanno iniziato ad arrivare le varie squadre messe in moto dalla Prefettura di Lecco.