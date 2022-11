Perledo: nessuna traccia di Alberto Ongania, si continua a cercare

Proseguono le ricerche di Alberto Ongania. Varie sono le squadre entrate in azione domenica mattina, sono state avviate le operazioni per rintracciare l'uomo, dato per scomparso da venerdì sera sui sentieri di Perledo, il comune in cui risiede. Sul posto è stata inviata una squadra del Nucleo Saf (speleo-alpino-fluviale), il furgone dell'Unità di crisi locale (Ucl) per il posto di comando avanzato, il Nucleo Cinofili e i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico.

Soccorritori al lavoro

Lunedì 14 novembre si sono aggiunte le squadre Sapr, abilitate all'ultilizzo dei droni per le ricerche dall'alto, e con i Tas (topografia applicata al soccorso) a bordo del sopracitato furgone Ucl. Le ricerche sono svolte dai pompieri lecchesi, dala Guardia di finanza e dai tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico.