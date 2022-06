Anziano si perde a Pagnona: squadre al lavoro per ritrovarlo

Ricerche in corso in Valvarrone. Poco prima delle 16 di lunedì 27 giugno sono state allertate le squadre per il mancato rientro a casa di un ottantenne: in campo sin dal primo momento in Nucleo Saf (speleo-alpino-fluviale) dei Vigili del Fuoco, il personale del Distaccamento volontari di Bellano, l'elicottero Drago Vf 153, i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della Stazione di Dervio e il Nucleo Tas (topografia applicata al soccorso) dei pompieri, che hanno mobilitato il Carro Ucl per farne la sala operativa mobile, oltre ai cinofili.

Ricerche in corso

L'uomo, originario di Tremenico ma che oggi risulta essere residente in un altro comune, si è portato tra Avano, frazione di Pagnona, e il comune di Valvarrone percorrendo la Strada Provinciale 67: proprio lungo questa striscia d'asfalto è stata rinvenuta l'automobile dell'anziano. Si battono le zone a margine del torrente Varrone, sperando di riuscire a ritrovarlo in vita.