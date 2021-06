In corso le ricerche di Stefano: l'elicottero vola sopra il Monte Barro

Sono in corso le ricerche di Stefano, 34enne di Malgrate allontanatosi da casa tra lunedì e martedì 22 giugno. I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecco stanno intervenendo in collaborazione con il Soccorso Alpino per la ricerca di del giovane: le operazioni di ricerca sono in corso sul Monte Barro nonostante il maltempo. In volo anche l'elicottero vf Drago decollato da Malpensa.

Stefano C., classe 1987. Stefano è alto 184 cm, corporatura normale, capelli castani scuri corti ed occhi marroni.

Contattare i carabinieri di Valmadrera

Come fatto sapere dalla Prefettura di Lecco, al momento dell’allontanamento indossava maglietta blu con disegni a maniche corte, pantaloncino corto di colore grigio scuro e scarpe ginniche. È solito frequentare sentieri di montagna nella zona compresa tra Pian Sciresa e Monte Barro.

Chi può fornire utili contributi alle ricerche può contattare la Stazione Carabinieri di Valmadrera.