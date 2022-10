Sub disperso al Moregallo, attivate le ricerche

Paura e ricerche in corso al Moregallo per un sub disperso dalla tarda mattinata di oggi. Il sommozzatore non sarebbe più riemerso dopo un'immersione nelle acque del lago. Dopo 7 ore dal momento in cui è scattato l'allarme non si hanno ancora notizie dell'uomo, nè ulteriori informazioni sull'accaduto, se non la conferma dell'attivazione - alle ore 11.45 di domenica 23 ottobre - delle operazione di ricerca da parte dei Vigili del Fuoco giunti da Lecco e dei carabinieri con gli appositi mezzi acquatici.

Sul posto fin da subito anche i soccorsi del 118 con ambulanza e auto medica. La postazione per le ricerche è stata allestita lungo la riva del lago in via Moregallo, all'altezza del civico 25 nel territorio comunale di Mandello del Lario. Il sub disperso sarebbe un 41enne residente fuori provincia. Avrebbe raggiunto la riva del Moregallo per poi immergersi insieme a un amico. Alle 19 di domenica le ricerche sono ancora in corso: il sub non si trova.