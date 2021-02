Si perde mentre cerca di raggiungere il rifugio Grassi: in corso le ricerche di un escursionista

Ricerche in corso per un 58enne di Carate Brianza (Monza e Brianza). L'uomo, nel pomeriggio di domenica, è partito da Introbio alla volta rifugio Grassi, in Val Biandino, dopodichè si è trovato in difficoltà ma è riuscito a chiedere aiuto. Le comunicazioni, come riferito da fonti del Soccorso Alpino, erano molto difficoltose e frammentarie.

Ricerche difficoltose

Il rilevamento della posizione del telefono attraverso le celle telefoniche non ha sfortunatamente permesso di restringere l’area d’intervento e, di conseguenza, si è deciso di procedere definendo alcune zone come prioritarie. Circa venticinque soccorritori della XIX Delegazione Lariana sono fuori per la ricerca, in una zona molto impervia e con condizioni ambientali particolarmente complesse. In questo momento si sta valutando la strategia da seguire nelle prossime ore; le attività sono state momentaneamente sospese.

