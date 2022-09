Val Biandino, ricerche senza esito: si lavora con l'elicottero

Sono ancora senza esito le ricerche in corso in Val Biandino dalla serata di mercoledì 28 settembre. Le squadre hanno operato per tutta la notte senza soste: sul campo i tecnici del Soccorso alpino e speleologico della Stazione di Barzio e i Vigili del fuoco con il Nucleo Saf, che stanno facendo affidamento anche sul campo Ucl (unità di comando locale per coordinare le ricerche) e sui sistemi necessari per rintracciare il cellulare del disperso, un fungiatt 79enne di Barzanò che non ha fatto rientro prima del buio. A supporto sono giunti anche i pompieri dei Comandi di Como e Sondrio, oltre al personale del Comando di Varese in azione con il sistema Dedalo.

Le squadre si sarebbero concentrate sullo scandagliare la zona delle baite Serra, intorno a 1.040 metri di quota sul livello del mare. Dalla mattinata di giovedì si è levato in volo anche l'elicottero della Guardia di Finanza.



Immagine di repertorio