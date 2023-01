Rapinarono i turisti lecchesi in Riviera: pena esemplare per la baby gang

Nove anni di carcere. È una condanna esemplare quella richiesta dal pubblico ministero Davide Ercolani per tre componenti di una baby gang che, nell'agosto del 2021, rapinarono due turisti della Brianza lecchese in vacanza a Riccione. Per due di loro sono stati chiesti 9 anni di reclusione mentre, per il terzo, 6 anni. Sul banco degli imputati ci sono tutti ventenni di origini marocchine, risiedenti a Biella, due dei quali arrestati in flagranza all'epoca mentre il terzo era stato catturato dopo alcuni mesi e attualmente ancora ai domiciliari. Lo riferiscono i colleghi di RiminiToday.it. Quel fine settimana di agosto aveva visto le forze dell'ordine mobilitate proprio a causa delle baby gang che imperversavano sulla Riviera e, in particolare, a Riccione.

Rapina a mano armata in Riviera