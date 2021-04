Covid-19: cala ancora la pressione sugli ospedali lecchesi. Ricoverate 300 persone

A piccoli passi, ma diminuisce la pressione sugli ospedali "Manzoni" di Lecco e "Mandic" di Merate. Stando ai dati forniti dall'Azienda Ospedaliera nel pomeriggio di mercoledì 7 aprile, il numero di pazienti ricoverati per covid è stabile, sia per quanto riguarda il presidio del capoluogo che in riferimento a quello meratese.

Per la seconda volta da fine gennaio a oggi, in un lasso di tempo di almeno una settimana tra un rilevamento e il successivo, non si registrano incrementi. La curva, quindi, si conferma in lenta decrescita, come ipotizzato dagli esperti nel corso delle ultime settimane.

A Lecco sono attualmente ricoverati 194 pazienti, nove in più rispetto all'ultimo aggiornamento, una presenza in più in terapia intensiva mentre sono 18 i pazienti sottoposti a ventilazione meccanica. A Merate 117 ricoverati (quattro in meno rispetto a una settimana fa), stabili le terapie intensive, in calo l'utlizzo di C-Pap.

La situazione al Manzoni di Lecco

SI TUAZIONE 07/04/2021 P.O. Lecco REPARTI COVID P.OCC. 29/03 22/03 15/03 05/03 24/02 17/02 21/01 11/01 17/12 01/12 22/11 TOTALE PAZIENTI COVID 194 203 202 197 168 136 124 118 136 176 198 203 DI CUI PAZIENTI IN TERAPIA INTENSIVA 20 19 18 17 N.C. 9 8 8 17 16 20 20 DI CUI PAZIENTI IN C-PAP 18 31 24 32 23 15 16 13 12 13 29 26

La situazione al Mandic di Merate